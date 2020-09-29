Кемерово, 29 сентября 2020, 15:30 — REGNUM В Кемеровской области на текущей неделе ожидаются дожди и мокрый снег. Температура воздуха не поднимется выше +10 °C.
По данным Кемеровского гидрометцентра, 30 сентября ночью температура составит — 1 … — 6 °C, местами до +4°С, днём +3… +8 °C, по южным районам пройдут небольшие дожди с мокрым снегом. Ночью и утром местами ожидается туман.
1 октября температура составит +4 … +9°C, ожидается дождь и мокрый снег.
В пятницу, 2 октября, температура днём составит +5 … +10 °C. Ночью возможен дождь и мокрый снег.