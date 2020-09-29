Санкт-Петербург, , 15:31 — REGNUM Филиал музея истории Санкт-Петербурга — особняк Румянцева на Английской набережной, закрыли для посещения из-за коронавирусной инфекции. Об этом 29 сентября говорится в сообщении музея.

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Особняк Румянцева, закрыт для посетителей с 25 сентября по 10 октября из-за коронавирусной инфекции.

Отметим, в филиале музея размещается постоянные экспозиции посвященные истории здания и его владельца, периода НЭПа, а также периодам 30-х и Великой Отечественной войны.

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