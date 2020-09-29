Москва, , 15:29 — REGNUM Тучи сгущаются. За прошлые сутки в России зафиксировано 8 232 новых случая заболевания коронавирусом, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя заполненность коек для больных COVID-19.

«С начала года в России заболели уже более 1 млн167 млн человек, а количество жертв болезни года уже перешагнуло отметку 20,5 тыс. Судя по официальным сводкам драматичный прирост заболевших демонстрирует сегодня только российская столица.

С высокой вероятностью новые антирекорды будут и у других густонаселённых регионов России, например, в Московской области. И с высокой вероятностью вслед за Москвой новые секторальные ограничения на передвижение граждан введут в Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Стоило бы подумать о перенесении обучения школьников и студентов в режим онлайн. Целесообразно перевести на «удаленку» и максимум муниципальных учреждений, где это возможно.

Причиной набирающей силу второй волны пандемии является в первую очередь беспечность граждан, приезжающих с зарубежного отдыха обратно Россию, и государства, позволившее россиянам выезжать на массовые заграничные курорты.

Отдельный сектор риска — трудовые мигранты из СНГ, наполнившие крупнейшие российские города к началу осеннего делового сезона.

Что они делают в России, по каким квотам и на какие проекты они приехали, прошли ли медицинские осмотры и есть ли у них медицинская страховка — большой вопрос региональным и федеральным органам власти.

Вакцина от коронавируса создана, механика ограничительных мер отработана практически идеально. Есть уверенность, что вторая волна окажется намного слабее или даже не станет полноценной. Однако меры предосторожности по-прежнему не будут лишними», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, пациенты с заболеванием COVID-19 в России заняли 89% из 129 тысяч коек, развернутых для них в медучреждениях.

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