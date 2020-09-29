Цхинвал, , 15:52 — REGNUM 100 коек с подводкой к ним искусственной вентиляции легких (ИВЛ) будут подготовлены в Южной Осетии для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19. Об этом агентству «Рес» 29 сентября сообщила замминистра здравоохранения республики Алла Чочиева.

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«Вовремя начатая подача увлажненной воздушной смеси с повышенным содержанием кислорода с помощью лицевой маски позволяет очень большому количеству пациентов справиться с этим состоянием и поправиться на одном кислороде», — рассказала замглавы ведомства журналистам.

Она отметила, что количество нужных для республики таких койко-мест определено на основании расчетов, исходя из численности населения. Кроме того, планируется одну инфекционную больницу в Цхинвале переоборудовать под центр, где будут принимать людей с признаками COVID-19 и ОРВИ. Там они будут находится в отдельных боксах, чтобы не передавать инфекцию друг другу.

Стоит отметить, что в Южной Осетии на 29 сентября, по данным минздрава страны, в республиканской больнице находятся два пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Еще трое проходят лечение амбулаторно на дому.

Ранее в республиканской больнице сообщали, что у них в наличии есть 26 аппаратов ИВЛ, но необходимого персонала для работы с ними в три раза меньше. Специалистов обещали направить на помощь югоосетинским медикам из России.

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