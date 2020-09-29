Калуга, 29 сентября 2020, 15:59 — REGNUM В Калужской области ежегодно на работу в школы приходят от 150 до 230 молодых учителей, в 2020 году — 180 человек. Об этом заявил на встрече со студентами Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского и Калужского индустриально-педагогического колледжа министр образования и науки области Александр Аникеев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в профильном ведомстве.
Калужский министр рассказал студентам педагогических специальностей о том, какие изменения произошли в региональной системе образования и подробно ответил на вопросы, которые касались трудоустройства, реализации федерального проекта «Земский учитель» и проблем, связанных с дистанционным образованием.
Встреча со студентами, будущими педагогами состоялась в преддверии Международного дня учителя, который отмечается 5 октября.
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