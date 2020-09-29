Берлин, , 15:13 — REGNUM 25 сентября в берлинском округе Митте состоялась церемония открытия памятника жертвам сексуального рабства в японской армии в годы Второй мировой войны. Об этом 29 сентября сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, памятник расположен в общественном месте, недалеко от станции метро. Это третий подобный памятник, установленный на территории Германии.

Известно, что в церемонии открытия памятника приняли участие представители гражданских организаций, включая представителей Ассоциации южнокорейцев в Германии, научных кругов и простые граждане.

Отмечается, что 29 сентября генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като выразил сожаления в связи с установкой памятника в Берлине.

Напомним, что в октябре прошлого года памятник жертвам сексуального рабства в японской армии в годы Второй мировой войны был установлен в американском штате Виргиния.

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