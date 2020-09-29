Володарский район, Нижегородская область, , 15:09 — REGNUM В ночь с 6 на 7 октября на трассе М-7 «Волга» в населенных пунктах Мячково и Чичерево Володарского района будут проводиться работы по монтажу пролетных строений модульных надземных пешеходных переходов. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Управление дорог Москва — Нижний Новгород.

Уточняется, что с с 0:00 до 0:40 мск ограничат движение на 345 км в Чичерево; с 4:00 до 4:40 — на 342 км в Мячково.

Водителей призвали заранее планировать свой маршрут с учетом возможных затруднений и быть предельно внимательными в местах проведения дорожных работ, соблюдая указания временных дорожных знаков.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа на 388 км федеральной трассы М-7 движение было полностью перекрыто из-за загоревшегося автомобиля «ГАЗель». Автомобиль следовал по маршруту Москва — Казань. Погибших и пострадавших нет. После ликвидации последствий возгорания движение по автодороге возобновилось в полном объеме.