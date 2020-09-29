Бишкек, , 15:09 — REGNUM В Киргизии за прошедшие сутки зафиксировано еще 167 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

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Больше всего новых случаев выявлено в трех южных регионах: в Баткенской области — 55, в Ошской области — 38 и в Джалал-Абадской области — 31.

Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 46 522 случая COVID-19.

За сутки от коронавирусной инфекции излечились 142 киргизстанца, а с начала пандемии — 42 761.

Новых случаев смерти среди пациентов с коронавирусом в Киргизии не зафиксировано. Всего же в стране официально зарегистрировано 1 064 летальных исхода от COVID-19.

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