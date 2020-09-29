Москва, , 15:12 — REGNUM Почти 130 тыс. человек должны пополнить ряды Вооруженных сил России в ходе осеннего призыва. Об этом сообщил 29 сентября на брифинге начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Он отметил, что призыв начнётся 1 октября и пройдёт во всех субъектах РФ. При этом военные учтут опыт по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, полученный в ходе весенней призывной кампании. Так, в комиссариатах уже приготовили достаточное количество средств индивидуальной защиты.

«В войска планируется направить осенью текущего года 128 тыс. человек», — сказал Бурдинский.

Как сообщало ИА REGNUM, весенний призыв проходил в 200 году с 12 мая по 15 июля, в войска в результате направили 135 тыс. молодых людей.