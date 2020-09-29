Джакарта, , 14:57 — REGNUM Прошло два года с момента запуска программы Citarum Harum, которая оказалась довольно эффективной в борьбе с загрязнением 270-километровой реки Читарум в Индонезии, сообщает Detik.

В агентстве по окружающей среде Западной Явы заявили, что были предприняты различные усилия по борьбе с загрязнением реки. В течение двух лет было реализовано по крайней мере 13 программ.

Несмотря на переориентацию бюджета в 2020 году из-за пандемии, река Читарум постоянно чистилась. Кроме того, река стала чище благодаря остановки промышленной деятельности из-за эпидемии.

Известно, что параметры качества воды соответствуют стандартам качества, установленным министерством окружающей среды Индонезии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Западной Явы Ридван Камиль заявил, что качество воды в реке Читарум продолжает улучшаться.

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