Абакан, , 14:56 — REGNUM В Хакасии по состоянию на 29 сентября на карантин по коронавирусу закрыты три школы и два детских сада. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве образования.

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Это Аскизский лицей-интернат, Гайдаровская школа Орджоникидзевского района, школа №8 города Саяногорска, детские сады «Дельфин» в Саяногорске и «Колосок» в Аскизе.

Также на карантин закрыты отдельные классы в школах и группы в детских садах. В частности, 28 классов и шесть групп закрыты из-за коронавируса, восемь классов и три группы — из-за ОРВИ.

Между тем в министерстве подчеркнули, что о массовом переходе на дистанционное обучение в Хакасии речи не ведётся.

Всего в республике 177 школ и 56 филиалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии по состоянию на 29 сентября коронавирус выявлен у 4339 человек.

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