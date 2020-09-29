Алма-Ата, Казахстан, , 14:56 — REGNUM Семь участников массовых беспорядков в Кордайском районе Джамбульской области Казахстана получили различные сроки от трех до семи лет лишения свободы, сообщает 29 сентября издание Informburo.ru.

Дело рассматривалось в военном суде алма-атинского гарнизона с 18 августа. Пятеро подозреваемых признаны виновными в участии в массовых беспорядках, еще двое — в краже в особо крупном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в нескольких населенных пунктах Кордайского района Джамбульской области произошли массовые беспорядки. В погромах участвовали около 300 человек. Погибли десять человек, пострадали 50 человек, повреждены 36 домов и 44 автомобиля.

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