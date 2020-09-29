Минск, , 14:53 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 314 и достигло 78 260. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

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«Зарегистрированы 78 260 человек с положительным тестом (на коронавирусную инфекцию)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что за это же время в республике было зафиксировано десять скончавшихся от COVID-19 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 828.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 74 320 человек вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 1 841 704 теста на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Белоруссии за сутки было выявлено 320 новых заразившихся коронавирусом.