Хараре, , 15:11 — REGNUM Школьникам в Зимбабве разрешили вернутся к занятиям впервые за шесть месяцев. Однако учителя из двух профсоюзов страны продолжают забастовку. Об этом сообщает ВВС Africa.

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По информации репортеров телерадиокомпании, учителя выражают озабоченность по поводу здоровья и безопасности школьников во время возобновления занятий в пандемию коронавируса.

Напомним, что школы были закрыты в начале этого года из-за пандемии.

Представитель профсоюза Оберт Масарауре сказал корреспонденту ВВС, что обучение все равно не сможет быть осуществлено в большинстве школ.

«Мы объявили забастовку по двум причинам: во-первых, мы хотим оказать давление на правительство, чтобы оно пересмотрело нашу зарплату, которая сейчас составляет около 330 долларов США», — заявил он.

«Большинство родителей и учителей согласились, что это (открытие школ) небезопасно», — добавил он, подчеркнув, что многие родители не готовы заплатить школьные взносы.

Представитель профсоюза также потребовал правительство распространить «защитное снаряжение в государственных школах» и обеспечить все учебные заведения проточной водой для предотвращения распространения вируса.

Представитель Прогрессивного профсоюза учителей Такавафира Жоу заявил местным СМИ, что около 90% учителей не явились на работу во вторник, 29 сентября.