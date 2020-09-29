Тбилиси, , 14:45 — REGNUM Мужичина с диагнозом COVID-19 скончался в Западной Грузии в возрасте 70 лет. Об этом, как сообщает агентство «Новости-Грузия», 29 сентября рассказал журналистам директор медицинского центра в городе Сачхере в Имеретии Михаил Камушадзе.

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Врач сообщил, что пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» перевели в центр 26 сентября из клиники в Кутаиси. У мужчины было сопутствующее хроническое заболевание.

«У пациента был туберкулез. В последнее время его состояние ухудшилось и несмотря на то, что он был помещен в реанимацию, спасти его не удалось», — сказал Камушадзе.

Стоит отметить, что это 34-й умерший в Грузии пациент с диагнозом COVID-19 и второй за день. За время пандемии в стране выявили 5866 носителей коронавируса, из них 314 за последние сутки.

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