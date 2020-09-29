Новосибирск, , 14:39 — REGNUM В Новосибирске автобусный парк обновят за счёт приобретения транспорта в лизинг. В Минтрансе РФ одобрена заявка на приобретение 40 автобусов большого класса, работающих на газомоторном топливе. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

«Мы каждый раз доказываем необходимость обновления автопарка, конкуренция со стороны других городов очень высокая, заявок в Минтранс поступает много. Техника не достаётся нам бесплатно — она будет приобретаться на условиях софинансирования», — прокомментировал мэр Анатолий Локоть.

В администрации муниципалитета уточнили, что автобусы будут обслуживать два городских маршрута: № 23 «Общественный торговый центр — ОРМЗ» и № 45 «Чемской бор — Обл. больница».