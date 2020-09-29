Москва, , 14:40 — REGNUM Неожиданно вспыхнувший военный конфликт в Нагорном Карабахе грозит стать самым сильным за несколько десятилетий, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

«В Армении объявлена мобилизация, в Азербайджане — также частичная мобилизация. Мировое сообщество и Россия призывают стороны к сдержанности и переговорам, при этом Турция открыто поддерживает Азербайджан.

Россия является одним из сопредседателей минской группы ОБСЕ по урегулированию давнего конфликта между Арменией и Азербайджаном, при этом обе страны имеют тесные экономические, социальные и культурные связи с Россией, и Россия связана с Арменией договором о коллективной безопасности (ОДКБ).

Это создает определенные риски того, что в случае дальнейшей эскалации конфликта и выхода его за пределы Карабаха, Россия, в силу договора по ОДКБ, может быть вынуждена занять в нем более активную позицию, что плохо совместимо с ролью посредника и может нарушить баланс сил в регионе.

В принципе, рынок сейчас очень насторожен в отношении геополитических и санкционных рисков для России («дело Навального», Белоруссия, предстоящие президентские выборы в США), поэтому курс рубля обостренно реагирует на любые потенциально неблагоприятные новости», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, корень конфликта в Нагорном Карабахе заключается том, что Армения «оккупировала 20% территории Азербайджана», заявил азербайджанский посол в Москве Полад Бюльбюль оглы.

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