Уфа, , 14:31 — REGNUM 40 человек, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Башкирии. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения региона Игорь Засядкин на брифинге в министерстве здравоохранения региона.

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По его словам, в настоящее время на лечении в больницах республики находятся 56 человек, в том числе у одного пациента фиксируется тяжелое состояние. На дому проходят лечение 561 человек.

Он отметил, что всего в регионе было выявлено 8748 случаев заражения коронавирусом. При этом 8092 человек справились с вирусом, а 39 пациентов с COVID-19 скончались.

Отмечается, что в регионе было выявлено 146 случаев внебольничной пневмонии, при этом 85 пациентов выписано.

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