Черкесск, , 14:22 — REGNUM В Карачаево-Черкесии будут принимать жесткие меры в отношении перевозчиков и водителей общественного транспорта, которые не соблюдают предписания санитарного ведомства, выданные в связи с угрозой распространения коронавируса. Начиная с 30 сентября, поплатятся рублем за нарушения профилактического режима юридические лица, частные предприниматели и физические лица.

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"В первую очередь будут штрафовать перевозчиков, а не пассажиров, поскольку именно водители не должны пускать в салон пассажиров, у которых нет масок», — говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства региона.

Массу таких нарушений выявили в ходе рейдов представители управления Роспотребнадзора, МВД и минпромторга. Они провели на прошедшей неделе проверки на автостанциях «Южная» и «Пригородная», а также на автобусной остановке в районе медсанчасти. Для начала водителей и перевозчиков лишь предупредили, пообещав принимать решительные меры уже с 30 сентября.

Для того чтобы водитель не был оштрафован, необходимо, чтобы сам он был в маске, в салоне автобуса имелись антисептик для дезинфекции рук пассажиров и вывеска об обязательном соблюдении масочного режима пассажирами. После каждого рейса водитель должен проветрить салон и провести дезинфекцию ручек и поручней, сделав запись об этом в специальном журнале.

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