Коломна, Московская область, , 14:20 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил разобрать с ситуацией в Коломне. Об этом 29 сентября сообщает телеграм-канал Воробьёва.

В городском округе пыль с цементного завода беспокоит жителей, говорится в информации.

«В футбол заканчивайте играть. Подготовьтесь, через неделю доложите», — обратился губернатор к зампреду облправительства Дмитрию Куракину.

Воробьёв также поручил привести в порядок столбы уличного освещения, представляющие опасности для жителей.

Ранее в СМИ появилась информация о цементной пыли. Жители жаловались на уничтоженный урожай, покрытые слоем несмываемой пыли поверхности домов и построек, а также высказывали опасения из-за возможных проблем со здоровьем.