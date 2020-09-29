Йошкар-Ола, , 14:15 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки ещё один человек скончался от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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В течение пяти предыдущих суток летальные случаи среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировались. Максимальное число смертельных случаев от COVID-19 в это месяце зафиксировано по состоянию на 3 и 8 сентября — скончались по двое жителей республики.

Общее число жертв COVID-19 в регионе достигло 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 сентября в республике выявили 23 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось так же о 23 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число заражений коронавирусом в регионе составило 4833 случая.

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