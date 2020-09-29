Уфа, , 14:18 — REGNUM 30 человек вакцинировали от коронавируса в Башкирии. Об этом 29 сентября сообщил заместитель министра здравоохранения региона Игорь Засядкин на брифинге в министерстве здравоохранения республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина — все новости»

По его словам, все вакцинированные находятся в удовлетворительном состоянии. Предполагается, что антитела будут существовать до двух лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что вакцинация осуществляется в два этапа. Вторая инъекция делается через три недели. Перед вакцинацией необходимо обязательно сдать тест на коронавирус и антитела.

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-губернатор Креков назвал число привитых от COVID-19 на Среднем Урале