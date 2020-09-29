Черкесск, , 14:06 — REGNUM Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов рассказал о готовности к развитию ситуации с коронавирусом по любому сценарию. Он подтвердил, что в последнее время в регионе отмечается прирост числа новых выявленных носителей коронавируса и призвал к соблюдению мер предосторожности.

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«На протяжении длительного времени общими усилиями нам удавалось сдерживать эпидемиологическую ситуацию на стабильном уровне. Однако последние несколько дней мы наблюдаем небольшой, но все-таки рост выявленных случаев коронавирусной инфекции в регионе. Это подтверждает, что кривая заболеваемости, покинув плато, в любой момент может пойти наверх», — написал руководитель субъекта на своей странице в Instagram.

По словам Темрезова, ряд пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии. Он пожелал им скорейшего выздоровления. Как отметил глава субъекта, в настоящее время в республике развернуты госпитали для лечения пациентов с коронавирусом на 490 коек. В случае необходимости будет открыт еще один на 80 мест на базе республиканской больницы. Все ковид-госпитали обеспечены двухнедельным запасом лекарств и средств индивидуальной защиты.

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