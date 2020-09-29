29 сентября 2020 | Время чтения 4 мин

Захар Степанов, , 14:32 — REGNUM Министерство науки и высшего образования РФ утвердило порядок приема на обучение по программам высшего образования (бакалавриата, специалитета и магистратуры). В вузах уже назвали некоторые изменения революционными. Так, подать документы можно будет на 10 направлений в рамках одного вуза, вступительные испытания могут быть установлены по нескольким предметам по выбору поступающего, обязательным становится электронный онлайн-прием документов. И это далеко не полный список грядущих изменений. Меняются правила приема по олимпиадам (вузы будут сами принимать решение, какие олимпиады дают БВИ), а также этапы зачисления (бюджетников на очную форму обучения будут зачислять в два этапа). Правила приема должны быть размещены на официальных сайтах вузов уже до 1 ноября.

Студенты Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ответственный секретарь приемной комиссии Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ — вуз-участник проекта «5−100») Виталий Дробчик в интервью ИА REGNUM рассказал о том, что ждёт абитуриентов 2021 года.

— Какие плюсы и минусы вы видите у многопрофильного конкурса на укрупнённые группы специальностей и направлений подготовки?

Мысль интересная. В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого вопрос о применимости многопрофильного конкурса интенсивно обсуждается. В настоящий момент однозначного ответа нет, но вполне возможно, что несколько укрупнённых групп наши абитуриенты увидят в обновлённых правилах приема. Однозначным плюсом данного подхода является возможное увеличение среднего балла ЕГЭ абитуриентов, поступающих в университет, к минусу стоит отнести тот факт, что для абитуриента будет не понятно, на какое направление он поступает и кем он станет после обучения.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

— Поддерживаете ли вы норму, согласно которой вуз может разрешить абитуриентам подавать документы на любое число направлений подготовки до 10?

На данный вопрос пока нет однозначного ответа. Так как если у абитуриента высокие баллы, то даже трех направлений при поступлении было много, так как в конечном итоге абитуриенту было сложно выбрать куда пойти. А вот если балл, как мы его называем, «пограничный», то разнообразие выбора позволит абитуриенту остаться в том высшем учебном заведении, которое он выбрал.

Хотелось бы отметить, что выбор максимального количества направлений, на которые можно подавать заявления на обучение, остаётся за университетом. И мы пока также решаем, какое количество будет в Политехе.

— По многим ли направлениям подготовки и специальностям возможно введение «предметов по выбору», когда абитуриент будет сам решать, результаты какого ЕГЭ предоставлять? Плюсы для абитуриентов в этом случае очевидны, а в чем польза для вузов?

Основная польза для университета — это увеличение среднего балла ЕГЭ поступающих.

— Отказ от «двух волн» зачисления министерство представило как упрощение процедуры приема, уменьшение «громоздкости». Усилит ли это напряженность для абитуриентов? Ведь теперь получается, если ты не прошел с первого раза, второй волны уже не будет.

Отказ от двух волн действительно серьёзно упрощает выбор абитуриентов. Очень сложно понимать, что идет процесс зачисления, а ты не попадаешь в первую волну и придётся ждать следующего дня. На наш взгляд, в первую очередь это прекратит перебежки абитуриентов, которые в первую волну поступают на направления где они 100% попадают, а потом высматривают, а куда еще можно с имеющимися баллами поступить. А во-вторых, конкурсные процедуры становятся более понятными для абитуриентов и их родителей.

Студенты Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

— Имеет ли смысл обновление конкурсных списков пять раз в день? Насколько это сложно технически?

Для нас это не критично. Мы каждый день старались обновлять чаще, чем один раз, а в дни подачи заявлений о согласии списки обновлялись более 5 раз.

— Не сделает ли отказ от публикации ФИО абитуриентов в конкурсных списках процесс приема в вузы менее прозрачным?

На наш взгляд, для абитуриентов ничего не изменится. Раньше отслеживали свою позицию по ФИО, сейчас по условному номеру. Главное же отследить свою позицию в рейтинге и принять решение в нужный момент.

— В этом году в результате приемной кампании обнаружились «двоесогласники» и «троесогласники», зачисленные сразу в несколько вузов. Помогут ли, на ваш взгляд, нормы нового порядка о приеме предотвратить такую ситуацию?

Если приемная кампания 2021 пройдет в традиционном формате, даже с учётом того, что документы можно будет подать дистанционно, то одним из условий поступления будет оригинал документа об образовании, который абитуриент должен будет подать в образовательную организацию. Наличие оригинала документа об образовании исключит поступление в разные университеты.