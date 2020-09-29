Захар Степанов, 29 сентября 2020, 14:32 — REGNUM Министерство науки и высшего образования РФ утвердило порядок приема на обучение по программам высшего образования (бакалавриата, специалитета и магистратуры). В вузах уже назвали некоторые изменения революционными. Так, подать документы можно будет на 10 направлений в рамках одного вуза, вступительные испытания могут быть установлены по нескольким предметам по выбору поступающего, обязательным становится электронный онлайн-прием документов. И это далеко не полный список грядущих изменений. Меняются правила приема по олимпиадам (вузы будут сами принимать решение, какие олимпиады дают БВИ), а также этапы зачисления (бюджетников на очную форму обучения будут зачислять в два этапа). Правила приема должны быть размещены на официальных сайтах вузов уже до 1 ноября.

Студенты
Студенты
Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ответственный секретарь приемной комиссии Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ — вуз-участник проекта «5−100») Виталий Дробчик в интервью ИА REGNUM рассказал о том, что ждёт абитуриентов 2021 года.

— Какие плюсы и минусы вы видите у многопрофильного конкурса на укрупнённые группы специальностей и направлений подготовки?

Мысль интересная. В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого вопрос о применимости многопрофильного конкурса интенсивно обсуждается. В настоящий момент однозначного ответа нет, но вполне возможно, что несколько укрупнённых групп наши абитуриенты увидят в обновлённых правилах приема. Однозначным плюсом данного подхода является возможное увеличение среднего балла ЕГЭ абитуриентов, поступающих в университет, к минусу стоит отнести тот факт, что для абитуриента будет не понятно, на какое направление он поступает и кем он станет после обучения.

ЕГЭ
ЕГЭ
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Поддерживаете ли вы норму, согласно которой вуз может разрешить абитуриентам подавать документы на любое число направлений подготовки до 10?

На данный вопрос пока нет однозначного ответа. Так как если у абитуриента высокие баллы, то даже трех направлений при поступлении было много, так как в конечном итоге абитуриенту было сложно выбрать куда пойти. А вот если балл, как мы его называем, «пограничный», то разнообразие выбора позволит абитуриенту остаться в том высшем учебном заведении, которое он выбрал.

Хотелось бы отметить, что выбор максимального количества направлений, на которые можно подавать заявления на обучение, остаётся за университетом. И мы пока также решаем, какое количество будет в Политехе.

— По многим ли направлениям подготовки и специальностям возможно введение «предметов по выбору», когда абитуриент будет сам решать, результаты какого ЕГЭ предоставлять? Плюсы для абитуриентов в этом случае очевидны, а в чем польза для вузов?

Основная польза для университета — это увеличение среднего балла ЕГЭ поступающих.

Отказ от «двух волн» зачисления министерство представило как упрощение процедуры приема, уменьшение «громоздкости». Усилит ли это напряженность для абитуриентов? Ведь теперь получается, если ты не прошел с первого раза, второй волны уже не будет.

Отказ от двух волн действительно серьёзно упрощает выбор абитуриентов. Очень сложно понимать, что идет процесс зачисления, а ты не попадаешь в первую волну и придётся ждать следующего дня. На наш взгляд, в первую очередь это прекратит перебежки абитуриентов, которые в первую волну поступают на направления где они 100% попадают, а потом высматривают, а куда еще можно с имеющимися баллами поступить. А во-вторых, конкурсные процедуры становятся более понятными для абитуриентов и их родителей.

Студенты
Студенты
Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

— Имеет ли смысл обновление конкурсных списков пять раз в день? Насколько это сложно технически?

Для нас это не критично. Мы каждый день старались обновлять чаще, чем один раз, а в дни подачи заявлений о согласии списки обновлялись более 5 раз.

— Не сделает ли отказ от публикации ФИО абитуриентов в конкурсных списках процесс приема в вузы менее прозрачным?

На наш взгляд, для абитуриентов ничего не изменится. Раньше отслеживали свою позицию по ФИО, сейчас по условному номеру. Главное же отследить свою позицию в рейтинге и принять решение в нужный момент.

— В этом году в результате приемной кампании обнаружились «двоесогласники» и «троесогласники», зачисленные сразу в несколько вузов. Помогут ли, на ваш взгляд, нормы нового порядка о приеме предотвратить такую ситуацию?

Если приемная кампания 2021 пройдет в традиционном формате, даже с учётом того, что документы можно будет подать дистанционно, то одним из условий поступления будет оригинал документа об образовании, который абитуриент должен будет подать в образовательную организацию. Наличие оригинала документа об образовании исключит поступление в разные университеты.