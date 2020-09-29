Вашингтон, , 14:02 — REGNUM Моддеры (создатели модификаций к играм) выпустили дополнение к игре Grand Theft Auto: San Andreas, которое позволяет геймерам выступить в роли Железного Человека. Об этом 29 сентября сообщил портал DSOGaming.

Отмечается, что они смогут найти в игре Башню Старка с доспехами Mark 1, а также пещеру, где был заключён будущий Железный Человек. Разработчики включили в мод множество различных функций и контента. Скачать дополнение можно на странице проекта, расположенной на портале Mod DB.

Релиз Grand Theft Auto: San Andreas состоялся 26 октября 2004 года. Стоит отметить, что в июле 2020 издательская компания Take-Two Interactive подала администрации YouTube жалобу на группу энтузиастов, которые воссоздали город игры на базе «движка» Unreal Engine 4 и выложили на видеосервис соответствующие ролики.

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