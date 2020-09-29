Стокгольм, , 14:14 — REGNUM В Швеции установленный в связи пандемией коронавируса запрет на проведение публичных мероприятий с участием более 50 человек остаётся в силе. Однако в правительстве Швеции заявили, что рассматривают возможность, что уже с октября проведение спортивных мероприятий в стране может проходить с участием 500 зрителей. Об этом 29 сентября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Предполагается, что спортивные матчи с участием 500 зрителей будут проходить только на стадионах и иных других спортивных сооружениях с сидячими местами. Предполагается, что болельщики будут сидеть друг от друга на расстоянии одного метра.

«Это означает появление новых возможностей, мы давно хотели сделать данный шаг», — заявила министр спорта и культуры Аманда Линд.

По словам министра, вопрос о послаблении карантинных ограничений будет обсуждаться правительством 8 октября. В случае одобрения предложенных мер, они вступят в силу с 15 октября.