Уфа, , 14:39 — REGNUM Проект закона об изменении законодательства о транспортном обслуживании населения принят в первом чтении в Башкирии. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

По словам председателя Государственного Собрания республики Константина Толкачева, проект закона призван усилить контроль за выполнением требований, которые были установлены региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами.

Толкачев считает, что данное изменение должно повысить ответственность перевозчиков за подготовку автотранспортных средств к выпуску на маршрут, техническое состояние автопарка, а также за соблюдение всех юридических процедур.

Также документом предлагается наделить органы местного самоуправления правом инициировать изменение или установление межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок. Помимо этого, планируется расширить список сведений, которые включаются в реестр маршрутов регулярных перевозок (он будет содержать номера карт маршрутов, которые были выданы перевозчикам).

По словам Толкачева, процедура ведения реестра и выдачи карт маршрута может стать более прозрачной и для самих перевозчиков, и для контрольно-надзорных органов и пассажиров.

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