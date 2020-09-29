Пушкино, Московская область, , 13:55 — REGNUM Глава Пушкинского городского округа Михаил Перцев должен был «грудью закрыть» люк, в который провалился десятилетний ребёнок. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Перцев во время совещания по видеоконференцсвязи рассказал руководителю региона о ЧП, которое произошло на территории округа — в открытый люк провалился десятилетний мальчик.

«Вы персонально должны были грудью закрыть этот люк», — сказал главе Андрей Воробьёв.

Запись общения опубликована в телеграм-канале губернатора.