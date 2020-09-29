Нур-Султан, , 13:48 — REGNUM Самыми злостными нарушителями санитарных мер в Нур-Султане оказались владельцы объектов общественного питания и увеселительных заведений, сообщили 29 сентября в пресс-службе акимата (администрации) города.

В частности, ночной клуб Auraclub Alanya восемь раз привлекался к административной ответственности за несоблюдение установленного режима работы, требования по ношению масок, безопасной дистанции и других нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, главный государственный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева заявила, что в столице Казахстана снова могут ввести строгий карантин, если граждане не будут соблюдать санитарные требования.

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