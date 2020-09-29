Саранск, , 13:48 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 29 сентября выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордным показателем за сутки с начала сентября. Накануне сообщалось о 37 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтверждённых в регионе заражений коронавирусом с начала пандемии составило 6,4 тыс. случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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В числе новых носителей коронавируса — 17 жителей Саранска, шестеро — в Зубово-Полянском районе, пятеро — в Рузаевском, трое — в Ковылкинском, двое — в Ичалковском районе, по одному — в Краснослободском, Лямбирском, Кочкуровском, Старошайговском, Инсарском и Большеигнатовском районах.

За последние сутки выписан 31 человек, всего в республике выздоровели 5316 жителей. 41 человек скончался от последствий заражения коронавирусом, за минувшие сутки летальных случаев не было.

За вычетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в Мордовии являются 1043 человека.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 28 сентября лечение в инфекционных стационарах республики получали 697 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на наличие инфекции. По месту жительства медики наблюдают за состоянием 871 жителя Мордовии.