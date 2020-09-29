Волгоград, , 13:45 — REGNUM Две тысячи коек для лечения пациентов с коронавирусом планируется развернуть в Волгоградской области, поручение дал глава региона Андрей Бочаров. Об этом сообщила пресс-служба облправительства по итогам заседания регионального оперштаба 29 сентября.

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«Проработать возможность и приступить к работе по увеличению коечного фонда в действующих на территории Волгоградской области инфекционных госпиталях и перевода в режим инфекционных госпиталей лечебных учреждений с увеличением общего количества инфекционного коечного фонда дополнительно на 2000 коек», — поставлена задача региональному департаменту здравоохранения.

Также на базе инфекционных госпиталей Волгоградской области будут подготовлены к развертыванию первичные пункты. В формат инфекционного госпиталя будет переведена клиническая больница скорой медицинской помощи №15, а также, возможно, и другие крупные лечебные учреждения.

Также глава региона поручил продолжить плановое тестирование медработников, задействованных в работе по борьбе с коронавирусной инфекцией, и в срок провести вакцинацию жителей региона от гриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Андрей Бочаров не исключил, что ситуация с коронавирусом на территории Волгоградской области будет осложняться.

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