Кемерово, , 13:45 — REGNUM В Кемеровской области переболевшие COVID-19 пациенты стали донорами плазмы. На сегодняшний день подготовлено более 120 доз донорской плазмы с антителами к новой коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в Кузбасском центре крови.

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«Некоторые переболевшие приходили сдавать кровь на плазму уже несколько раз, зная, что таким образом они спасают жизни пациентов, которые сейчас в тяжелом состоянии лежат в ковидариях», — отметил главный врач центра Илгиз Вафин.

Уточняется, донорами уже стали 50 переболевших COVID-19 кузбассовцев.

Отмечается, что применение плазмы, забранной у выздоровевших, доказало свою эффективность при лечении пациентов, чей иммунитет не может противостоять коронавирусу.