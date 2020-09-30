Стокгольм, , 08:28 — REGNUM Власти муниципалитета Хальмстад дали согласие на проведение рандомизированных тестов на наркотики среди учеников средней школы. Об этом 28 сентября сообщила газета Dagens Nyheter.

Комитет по образованию Хальмстада одобрил «План школьной среды без наркотиков». Подобная программа и ранее существовала, однако она отличается одним важным дополнением: тесты на наркотики среди школьников будут проводиться случайным образом, что означает, что учащиеся могут выбираться для тестирования наугад.

«Мы делаем это потому, что мы в это верим. Мы хотим показать, что мы дистанцируемся от наркотиков и что раннее обнаружение очень просто-напросто спасает жизни», — заявила директор одной из местных гимназий Мария Меландер.

Система рандомизированных тестов способна серьезным образом повлиять на поведение учеников, считает директор:

«Это может быть хорошим аргументом для молодого человека в субботу вечером, когда он скажет: «Нет, спасибо, в моей школе они действительно все чокнутые, и никто не знает, когда они тебя проверят»», — объяснила Меландер.