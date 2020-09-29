Псков, , 14:05 — REGNUM Учебные заведения Псковской области сами будут принимать решение, продлевать осенние каникулы или нет. В настоящий момент такой необходимости в целом в регионе нет, ситуация с коронавирусом остается стабильной. Об этом 29 сентября заявил руководитель управления образования Псковской области Александр Седунов.

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По его словам, показаний для продления каникул или более раннего их начала, не отмечено.

«Решение о продлении каникул принимает оперативный штаб по коронавирусу, в настоящее время показаний мы не видим, чтобы выносить этот вопрос на обсуждение», — уточнил он.

При этом Седунов отметил, что в Псковской области каникулы начнутся традиционно, в конце октября, а в первую неделю ноября каждое учебное заведение принимает самостоятельно решение о точных датах начала и окончания каникул.

В настоящее время в Псковской области закрыто на карантин по коронавирусу шесть классов, что на один класс меньше, чем на прошлой неделе. На дистанционном обучении и самоизоляции находятся 176 детей. Также из-за COVID-19 закрыта одна группа в детском саду, где десять детей на самоизоляции. По ОРВИ закрыто три класса в трех школах.

По данным регионального оперативного штаба от 29 октября, за прошедшие сутки в регионе выявлено 34 новых носителя коронавирусной инфекции. Общее количество случаев заражения — 5446 за всё время пандемии. Также в регионе за сутки выписаны по выздоровлению пять жителей, за всё время выздоровело 4028 человек. Скончались от COVID-19 в Псковской области 65 человек. На данный момент в регионе проведено 100 504 исследования на коронавирус, в том числе 708 за истекшие сутки.

Напомним, в Москве все школы, учреждения дополнительного образования и досуговые организации одновременно уйдут на удлиненные каникулы с 5 по 18 октября.

В соседней с Псковщиной Ленинградской области пока не собираются переносить осенние школьные каникулы.

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