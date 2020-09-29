Нур-Султан, 29 сентября 2020, 13:38 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил акиму (главе) Западно-Казахстанской области Гали Искалиеву решить проблему со снижением уровня воды в реке Урал, сообщили 29 сентября в пресс-службе главы государства.
На встрече Искалиев представил президенту результаты социально-экономического развития региона. По его словам, среди основных проблем области также энергозависимость и плохое состояние местных дорог.
Токаев отметил необходимость развития мясного животноводства, увеличения инвестиционной привлекательности отрасли, наращивания производства в обрабатывающем секторе. Кроме того, поручено окончательно решить вопрос с трехсменными и аварийными школами.
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