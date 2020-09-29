Кемерово, , 13:38 — REGNUM В Кемеровской области с начала сезона в больницы с жалобами на присасывание клещей обратились 31 348 человек, из них детей и подростков до 17 лет — 7307 человек (23,3%). Для сравнения, в 2019 году к медикам обратились 30 182 человека, их них детей — 6251. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«За последнюю неделю обратились по поводу присасывания клещей 169 человек, в том числе детей — 23», — уточнили в ведомстве.

Отметим, что медицинскую помощь пострадавшим от укусов клещей оказывается во всех больницах Кузбасса.