Стокгольм, , 16:29 — REGNUM Число заражённых коронавирусом студентов Университета Мелардален, расположенном в Вестеросе, увеличилось с 31 до 64 человек. Об этом 29 сентября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Подчеркивается, что инфицирование студентов не связано с деятельностью университета и его администрации. Причиной вспышки коронавируса стала устроенная студентами вечеринка.

«Во время этой продолжающейся пандемии мы всегда напоминали о необходимости соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и оставаться дома с плохим самочувствием. Но затем началась другая активность за пределами университета, и произошло распространение инфекции», — заявила Малина Гуннарссон, исполняющая обязанности главы канцелярии университета.

Сейчас все заражённые студенты переведены на четырнадцатидневное дистанционное обучение. Однако пострадали не только они, но и все их сокурсники, учащиеся в одних академических группах, так как они тоже вынуждены находится дома.

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