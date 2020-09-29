Самара, , 13:41 — REGNUM 111 человек, инфицированных коронавирусной инфекцией, выявили за сутки в Самарской области. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего по области было выявлено 11 662 фактов заражения этой инфекцией. При этом 188 пациентов с COVID-19 скончались.

Коэффициент летальности по региону составил 1,61 (в России — 1,76), а показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе — 5,89 (по стране — 14,07).

Отмечается, что 9002 человек справились с вирусом (почти 80% пациентов). На учете у врачей находятся 288 человек. Было сделано более 700 тысяч тестов на коронавирус.

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