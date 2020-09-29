Курган, , 13:36 — REGNUM В Курганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждёно 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 25 выявлено в Кургане, сообщает 29 сентября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 32 случая.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 29 сентября выявлено 3803 положительных тестов на SARS-CoV-2.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Зауралье на 29 сентября от коронавируса излечились 3179 человек, 31 пациент с COVID-19 скончался.

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