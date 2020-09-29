Стокгольм, , 16:35 — REGNUM Ожидается, что из-за продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции доходы Церкви Швеции в течение следующих трёх лет «резко сократятся». Об этом 29 сентября сообщила газета Fria Tider.

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Главной причиной является падение уровня доходов населения. Дело в том, что традиционный для Швеции церковный сбор, на который приходится 60% от всех поступлений в Церковь, рассчитывается с учётом доходов прихожан.

«Понятно, что ситуация серьёзная, мы уже давно ожидали сокращения числа прихожан и, следовательно, поступлений от церковных взносов. Теперь пришёл этот коронавирус, что ещё более усугубит ситуацию», — заявил первый заместитель председателя Церковного совета Ваня Лундбю-Ведин.

Тем не менее, пандемия коронавируса ускорит запланированные преобразования в Церкви Швеции, направленные на цифровизацию. В частности, будет создан единый центр оплаты труда священников.