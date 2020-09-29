Черкесск, , 13:36 — REGNUM В Карачаево-Черкесии с началом текущей недели прирост числа пациентов с диагнозом COVID-19 превысил семь десятков. За прошедшие два дня — 28 и 29 сентября — выявлено 72 и 73 новых носителя коронавируса, сообщили в федеральном оперативном штабе. Это самый высокий показатель прироста за последние три месяца.

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Общее число заразившихся составило 6964 человека, выздоровели за все время 4816 пациентов. Число скончавшихся составляет 28 человек — это по-прежнему самый низкий показатель смертности от COVID-19 в СКФО.

В настоящее время на лечении находятся 2120 «активных» больных. В инфекционные стационары госпитализированы 380 из них, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Остальные пациенты лечатся в амбулаторном порядке. Помимо этого, на карантине находятся под наблюдением врачей 3283 жителя республики.

«К ним относятся жители всех муниципальных образований КЧР — лица с положительным результатом лабораторных исследований на COVID-19, не имеющие симптомов заболевания и контактные с инфицированными», — говорится в сообщении санитарного ведомства.

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