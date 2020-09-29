Стокгольм, , 16:34 — REGNUM Несмотря на введённые во время пандемии коронавируса ограничения международного сообщения, объём изъятых наркотиков офицерами Шведской государственной таможенной службы резко увеличился. Об этом 29 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«За эти шесть месяцев мы изъяли каннабиса и кокаина больше чем за весь 2019 год», — заявила глава ведомства Шарлотта Свеннсон.

Так, только в период с 15 марта по 15 сентября, на шведской таможне было изъято 130 килограммов кокаина, что сопоставимо с 26 килограммами за аналогичный период прошлого года.

«На самом деле мы удивлены, что объемы кокаина растут. Потому что это наркотик для публичных мест. Во время пандемии спрос на кокаин не должен расти», — добавила Свеннсон.