Вашингтон, , 13:33 — REGNUM Владельцы новой консоли Xbox Series X смогут одновременно ставить на паузу до 4−6 игр, используя функцию Quick Resume. Об этом 29 сентября сообщил портал Game Rant.

Издание обратило внимание, что пока Microsoft официально не назвала количество игр, которые можно будет оставить в «зависшем» состоянии. Портал CNET написал, что его корреспондентам удалось без проблем держать на паузе 4 игры.

The Verge сообщил, что его сотрудники запускали около пяти, а журналисты GameSpot держали запущенными одновременно шесть игр, однако когда они запустили ещё одну, Xbox Series X без уведомлений закрыла первую. Издание отмечает, что если геймеры будут злоупотреблять функцией Quick Resume, то они рискуют остаться без сохранения игрового процесса.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что операционная система Xbox Series X займёт на накопителе около 200 гигабайт. Таким образом, геймеры смогут использовать под игры оставшиеся 800 гигабайт. Решить проблему нехватки места можно будет при помощи карт расширения памяти.

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