Калуга, , 14:20 — REGNUM На территории Калужской области задержан иностранец, который ране находился во всероссийском розыске по линии органов безопасности РФ. Об этом 29 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе калужского областного управления ФСБ России.

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В розыск мужчину объявили после того, как он пересек государственную границу с Россией. Ранее мигранта выдворили за пределы страны, и чтобы вернуться обратно, мужчине пришлось сменить имя.

Иностранца передали инициатору розыска. По факту незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации возбуждено уголовное дело. Задержанному мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.

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