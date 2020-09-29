Москва, , 13:30 — REGNUM На продовольственных базах Москвы усилили меры безопасности из-за конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

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Речь идёт о тех местах торговли, где трудятся выходцы из Армении и Азербайджана.

«Охрана там и так была, и она усилена. Сейчас ведём мониторинг, отслеживаем по крупным базам, где есть представители и той, и другой стран, что у них там происходит», — цитирует Немерюка «Лайф».

Пока власти наблюдают за ситуацией, пока данных о проблемах не поступала, рассказал глава департамента.