Уфа, , 13:27 — REGNUM 18,6 тысячи человек достигли возраста долгожителей в Башкирии. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба Башстата.

По сообщению пресс-службы ведомства, в регионе на начало текущего года проживало свыше 849 тысяч человек в возрасте от 60 лет и старше. А 207,4 тысячи человек находятся в возрасте от 75 лет до 89 лет.

Отмечается, что 18,6 тысячи жителей региона являются долгожителями, то есть достигли возраста 90 лет и старше. В Башкирии на начало текущего года доля людей, в возрасте от 60 лет составила 21% (по России — 22,4% (32,8 млн человек)).

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