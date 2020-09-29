Волгоград, , 13:22 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Волгоградской области будет осложняться. Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров на заседании регионального оперативного штаба 29 сентября, сообщили в пресс-службе правительства Волгоградской области.

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«Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, острыми респираторно-вирусными инфекциями и внебольничными пневмониями наблюдается во всех возрастных группах жителей Волгоградской области. Одновременно растет число госпитализаций жителей с выявленным диагнозом коронавирусной инфекции. Мы прогнозируем дальнейшее осложнение ситуации. Главная задача сегодня — сохранение здоровья и жизни людей, и штаб готов принимать решения для достижения этой цели», — сказал Бочаров.

Как сообщало ИА REGNUM, Волгоградская область по суточному числу заражений коронавируса в последние дни занимает второе место среди регионов Южного федерального округа — после Ростовской области. За минувшие сутки в регионе выявили 105 новых носителей коронавируса.

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