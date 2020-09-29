Ставрополь, , 13:20 — REGNUM Установка новых комплексов видеофиксации нарушений на дорогах Ставрополья позволила снизить количество дорожно-транспортных происшествий. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 сентября в пресс-службе губернатора края по итогам его рабочей встречи с министром дорожного хозяйства и транспорта региона.

Министр Евгений Штепа, в частности, отчитался о выполнении поручения по устранению «очагов аварийности» на краевых дорогах и повышению безопасности движения. По его словам, установка в 2019 году 75 новых комплексов видеофиксации нарушений правил дорожного движения позволила на 15% снизить количество ДТП. В рамках работы комплексов выписано штрафов на сумму свыше 800 млн рублей.

В текущем году в крае планируется установить еще 80 таких комплексов. Ожидается, что благодаря этому удастся на 40% снизить число очагов аварийности, где зафиксировано наибольшее количество фактов превышения скорости.

По национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги» в Ставропольском крае также устанавливают барьерные ограждения и сигнальные столбы, наносятся разметки. Все это, по словам министра, также должно способствовать снижению в крае смертности в результате автоаварий.