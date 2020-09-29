Пенза, , 13:24 — REGNUM В Пензенской области носителями коронавируса за последние сутки стали 92 человека, из них восемь — несовершеннолетние. Среди заболевших детей двое — в возрасте одного года, двое трехлетних малышей, по одному — 12, 13, 16 и 17 лет. Об этом проинформировала руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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Под медицинским наблюдением остаются 4 860 пензенцев, сняли с коронавирусного учета 32 197 человек. В числе выявленных за сутки зараженных 50 — жители Пензы, 28 человек — из Заречного, в Пензенском районе — 10 инфицированных, еще три — в Бессоновском районе, один — в Лунинском.

В лабораториях с начала пандемии обследовали 294 836 человек, провели 310 401 исследование.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по состоянию на 29 сентября коронавирусная инфекция подтвердилась у 10 788 человек, за сутки положительные тесты на SARS-CoV-2 получили еще 92 пензенца. Всего с момента начала наблюдения выздоровели 8,8 тыс. пациентов, за сутки — 74 человека. 130 заболевших скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.

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