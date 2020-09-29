Челябинск, , 13:14 — REGNUM В Челябинской области за 28 сентября умерли ещё четыре пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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Причинами их кончины стал не COVID-19. У мужчин 52 и 65 лет и женщин 72 и 88 лет имелись другие заболевания. Самым молодым из умерших оказался 52-летний пациент. У него были ВИЧ-инфекция и сильное истощение (кахексия)

С начала пандемии именно от COVID-19 в регионе скончались 123 пациента. Ещё у 357 смерть наступила от других заболеваний.